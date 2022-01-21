غامبيا ترسل تونس لمواجهة نيجيريا

خطف البديل أبلي غالو هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع لتصعق غامبيا منافستها تونس بالفوز عليها 1-صفر وتحسم المركز الثاني بالمجموعة السادسة بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بالكاميرون يوم الخميس.
وسدد غالو كرة قوية تابعها البشير بن سعيد حارس مرمى تونس وهي تسكن الشباك في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.
ورفعت غامبيا التي تشارك لأول مرة في كأس الأمم الإفريقية رصيدها إلى سبع نقاط في المركز الثاني بالتساوي مع مالي المتصدرة التي فازت 2-صفر على موريتانيا لكن مالي تتفوق بفارق الأهداف.
وحلت تونس في المركز الثالث وستواجه نيجيريا في دور الستة عشر.
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