تأجيل مباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني التي كان مقررا إقامتها في القاهرة أحد يومي 11 أو 12 فبراير المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وذكر الاتحاد الإفريقي في بيان أصدره عبر موقعه الرسمي يوم الاثنين أن لجنة مسابقات الأندية قررت تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني، لتقام يوم 5 مارس المقبل في ملعب الأهلي بالقاهرة.
وأوضح الاتحاد أن قرار تأجيل المباراة جاء بسبب مشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في أبو ظبي في الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل.
يذكر أن قرعة دوري أبطال إفريقيا وضعت الأهلي ضمن المجموعة الأولى مع أندية صن داونز الجنوب إفريقي، والمريخ والهلال السودانيين.
-
الأهلي المصري يعلن غياب خمسة من لاعبيه عن المونديالأعلن النادي الأهلي المصري، يوم السبت، غياب خمسة من لاعبيه عن القائمة التي ستشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي تحتضنها العاصمة الإماراتية أبوظبي في ... رياضة
-
الأهلي يتعادل مع المقاولون العرب في كأس الرابطة المصريةتعادل الأهلي مع المقاولون العرب 1 - 1 يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بكأس الرابطة المصرية لكرة القدم.وتقدم المقاولون العرب ... رياضة
-
الأهلي المصري يعلن تعافي "الثنائي".. وعودة وليد سليمانأعلن النادي الأهلي المصري يوم الثلاثاء تعافي لويس ميكسيوني وبيرسي تاو ثنائي الفريق الأول لكرة القدم من فيروس كورونا.وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في ... رياضة عربية