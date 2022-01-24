تأجيل مباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني التي كان مقررا إقامتها في القاهرة أحد يومي 11 أو 12 فبراير المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وذكر الاتحاد الإفريقي في بيان أصدره عبر موقعه الرسمي يوم الاثنين أن لجنة مسابقات الأندية قررت تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني، لتقام يوم 5 مارس المقبل في ملعب الأهلي بالقاهرة.

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وأوضح الاتحاد أن قرار تأجيل المباراة جاء بسبب مشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في أبو ظبي في الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل.

يذكر أن قرعة دوري أبطال إفريقيا وضعت الأهلي ضمن المجموعة الأولى مع أندية صن داونز الجنوب إفريقي، والمريخ والهلال السودانيين.