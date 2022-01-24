منتخب العراق يعترض على نتائج فحوصات لاعبيه في إيران

طالبت بعثة المنتخب العراقي لكرة القدم التي وصلت العاصمة الإيرانية طهران الأحد بإعادة الفحوصات الطبية للكشف عن فيروس كورونا لاثنين من اللاعبين ومدرب حراس المرمى والمدير الإداري، بعد أن أظهرت النتائج إيجابية الفحوص بعد وصول البعثة إلى إيران.



ويلتقي المنتخب العراقي نظيره الإيراني في السابع والعشرين من يناير الجاري في طهران، ضمن تصفيات آسيا من الدور الحاسم المؤهل إلى نهائيات كاس العالم 2022.



وذكر الاتحاد العراقي في بيان الاثنين: اعترضت إدارة المنتخب على نتائج الفحوصات التي أجريت يوم الأحد لبعثة المنتخب الوطني، حيث ثبتَ فيها ظهور نتيجة فحص إيجابية للاعبين ياسر قاسم ومناف يونس، فضلاً عن مدرب حراس المرمى والمدير الإداري واثنين من الإداريين.



وأضاف: إدارة البعثة طالبت بإعادة الفحص للأشخاصِ الذين ظهرت فحوصاتهم إيجابيةً لكونهم أجروا فحوصات قبل السفر إلى إيران بساعات قليلة وكانت نتيجة الفحص سلبية.



وبحال فوز إيران ستضمن تأهلها إلى نهائيات المونديال للمرة السادسة في تاريخها، إذ تتصدر المجموعة الأولى في الدور الثالث برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، فيما يقبع العراق في المركز الخامس قبل الأخير مع أربع نقاط فقط من دون تحقيق أي فوز.

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