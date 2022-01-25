تعافي رباعي منتخب تونس من فيروس كورونا

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم يوم الثلاثاء تعافي أربعة لاعبين في المنتخب الأول من فيروس كورونا، وذلك قبل المباراة المرتقبة أمام بوركينا فاسو في دور الثمانية من كأس أمم إفريقيا.
وأفاد الاتحاد عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن التحاليل التي خضع لها اللاعبون الأربعة في المختبر المتعاقد مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) جاءت جميعها بنتائج سلبية.
مادة اعلانية
ويتعلق الأمر باللاعبين علي معلول وغيلان الشعلالي ويوهان توزجار والحارس أيمن دحمان.
وسيكون اللاعبون الأربعة مؤهلين لخوض لقاء بوركينا فاسو يوم السبت المقبل على ملعب مدينة جاروا.
اقرأ أيضاً
-
إصابة مدرب منتخب تونس بفيروس كوروناانضم مدرّب المنتخب التونسي، منذر الكبيّر، وأربعة من طاقمه الفني إلى لائحة المصابين بفيروس كورونا يوم الجمعة، قبل يومين من مباراة "نسور قرطاج" المرتقبة ... رياضة
-
فيروس كورونا يتفشى في منتخب تونسأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم يوم الثلاثاء إصابة سبعة لاعبين في تشكيلة المنتخب الوطني بكوفيد-19 قبل مواجهة غامبيا في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم ... رياضة عربية
-
منتخب تونس يكشر عن أنيابه برباعية تاريخية في موريتانياكشر منتخب تونس عن أنيابه في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وبعث برسالة شديدة اللهجة لمنافسيه عن عزمه المضي قدما في المسابقة والمنافسة بقوة على اللقب، عقب ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية