تعافي رباعي منتخب تونس من فيروس كورونا

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم يوم الثلاثاء تعافي أربعة لاعبين في المنتخب الأول من فيروس كورونا، وذلك قبل المباراة المرتقبة أمام بوركينا فاسو في دور الثمانية من كأس أمم إفريقيا.

وأفاد الاتحاد عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن التحاليل التي خضع لها اللاعبون الأربعة في المختبر المتعاقد مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) جاءت جميعها بنتائج سلبية.

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ويتعلق الأمر باللاعبين علي معلول وغيلان الشعلالي ويوهان توزجار والحارس أيمن دحمان.

وسيكون اللاعبون الأربعة مؤهلين لخوض لقاء بوركينا فاسو يوم السبت المقبل على ملعب مدينة جاروا.