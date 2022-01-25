صلاح: منتخب مصر أكبر من أي نادٍ.. وانسوا الألوان

أكد محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، أن منتخب مصر أكبر من أي نادٍ، مطالباً بدعم اللاعبين خلال مشاركة المنتخب الوطني المشارك في كأس أمم إفريقيا.



ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره ساحل العاج مساء الأربعاء في دور الـ16 من البطولة المقامة حالياً بالكاميرون وتستمر حتى 6 فبراير.

وقال صلاح في مؤتمر صحافي عقد يوم الثلاثاء: منتخب مصر أكبر من أي نادٍ، ومن أي لاعب مهما كان تاريخه وأكبر من صلاح وغير صلاح. جميع اللاعبين متحمسون ولديهم الرغبة الأكيدة لتحقيق إنجاز للكرة المصرية ويجب أن يشعروا بأن جماهيرهم تدعمهم في كل الأوقات.



وزاد: هذه دعوة موجهة للجميع وليست هجومًا على أحد فيجب أن يجمعنا جميعا منتخب مصر، مشيرًا إلى أن التحليلات الخاصة بكل لاعب من الممكن تناولها بعد البطولة بالشكل والوقت المناسبة، كما أطالب جماهير المنتخب بالوقوف خلف الفريق وعدم التعامل مع اللاعبين من خلال ألوان أنديتهم.