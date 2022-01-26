ناديان يؤخران انتقال ميتشائيل إلى الهلال

أكدت تقارير صحافية برازيلية، يوم الثلاثاء، أن المفاوضات بين نادي الهلال وفلامنغو ما زالت مستمرة من أجل حسم صفقة انتقال اللاعب البرازيلي ميتشائيل إلى الفريق السعودي حتى يتمكن من ضمه إلى القائمة المشاركة في كأس العالم للأندية.

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية بالسعودية في 30 يناير الجاري، بينما سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للأندية المشاركة في كأس العالم بإمكانية تسجيل اللاعبين قبل 48 من انطلاق البطولة في الثالث من فبراير المقبل.

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وبحسب موقع صحيفة " torcedores"، فإن فلامنغو على وشك بيع صاحب الـ "25 عاما" إلى الهلال، وأضافت الصحيفة في تقرير عبر موقعها الإلكتروني: لم يتواجد اللاعب في تدريبات الفريق، لاسيما وأنه ما زال ينتظر نتيجة المفاوضات مع النادي السعودي، الذي يفاوض حول طريقة دفع قيمته البالغة 8.45 مليون دولار.

وذكرت صحيفة " mundorubronegro" أن سبب تأخير إعلان الصفقة، يعود إلى دخول أطراف أخرى في المفاوضات، وهما ناديا غوياس وغويانيسيا، اللذان مثلهما اللاعب في السابق، حيث أن كلا الناديين لديهما جزء من عقد اللاعب.

وأوضحت الصحيفة: فرصة بقاء ميتشائيل مع فلامنغو ضعيفة، المهاجم يرغب بالفعل في فعل كل شيء من أجل الانتقال إلى الهلال.

وكان ميتشائيل قد ودع مدينته في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" يوم الاثنين.