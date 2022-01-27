كوريا الجنوبية تهزم لبنان وتقترب من المونديال

اعتلى منتخب كوريا الجنوبية صدارة المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 بشكل مؤقت بعد تغلبه على مضيفه اللبناني بهدف دون مقابل يوم الخميس في الجولة السابعة من التصفيات.

ويدين منتخب كوريا بالفضل في هذا الفوز لتشو كيو سيونغ الذي سجل هدف الحسم في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

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ورفع منتخب كوريا الجنوبية رصيده إلى 17 نقطة في الصدارة وتوقف رصيد لبنان عند خمس نقاط في المركز الرابع.

وسجل المنتخب الكوري فوزه الخامس مقابل تعادلين فيما مني الفريق اللبناني بالهزيمة الرابعة مقابل انتصار وحيد وتعادلين.