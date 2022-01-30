إلغاء المؤتمر الصحافي للمنتخب المصري

أُلغي المؤتمر الصحافي للمنتخب المصري لكرة القدم يوم السبت عشية قمته المرتقبة أمام المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا في الكاميرون على خلفية تأخر موعد اقامته، حسب ما أعلن الاتحاد الإفريقي للعبة ("كاف").

وأفاد المسؤول الإعلامي في الاتحاد القاري للعبة "نتأسف للإعلان عن الغاء المؤتمر الصحافي للمنتخب الوطني المصري، بسبب تأخر موعد إقامته لاكثر من ساعة".

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وتابع "المعلومات الاخيرة المتوفرة لدينا تؤكد عدم وصول المنتخب إلى هنا قبل الدقائق الثلاثين المقبلة، لم يعد بامكاننا تنظيم المؤتمر الصحافي".

وختم قائلاً "يريد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تقديم اعتذاره عن هذا الخطأ الفادح الخارج عن ارادته، وسنقدم تقريراً إلى الجهات المعنية".

وتقرر اقامة أربعة مؤتمرات صحافية في ملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة الكاميرونية ياوندي الذي يستقبل الاحد مباراتين في الدور ربع النهائي بين مصر والمغرب، والسنغال وغينيا الاستوائية.

وكان من المقرر أن يحضر المؤتمر الصحافي "للفراعنة" مدربهم البرتغالي كارلوس كيروش ولاعب الوسط عمرو السولية، تليه حصة تدريبية على أحد ملاحق الملعب الرئيسي، على أن يكون ربع الساعة الأول منها مفتوحاً أمام الصحافيين.

غير أن المسؤولين عن بعثة المنتخب المصري اختاروا اجراء التمارين على ملعب "أوليمبي" في العاصمة وفي وقت سابق بعد الظهر، كما أوضح "كاف". ولم يرد الوفد المصري على اتصالات وكالة فرانس برس بعد ظهر اليوم.