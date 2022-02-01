إصابة أحمد حجازي بتمزق عضلي.. وغيابه حتى نهاية كأس أفريقيا

قال الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الاثنين إن المدافع أحمد حجازي لن يستطيع استكمال كأس الأمم الافريقية التي تستضيفها الكاميرون بسبب الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة المغرب في دور الثمانية يوم الأحد.

وأصيب حجازي خلال الفوز 2-1 على المغرب بعد وقت إضافي في دور الثمانية للبطولة التي تستضيفها الكاميرون حتى السادس من الشهر المقبل وبالتالي لن يتمكن من مواجهة أصحاب الأرض في قبل النهائي يوم الخميس المقبل.

مادة اعلانية

وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه على الإنترنت "أوضحت الأشعة التي أجراها أحمد حجازي لاعب المنتخب أن إصابته عبارة عن تمزق في أوتار العضلة الضامة يستوجب العلاج في أحد المراكز المتخصصة، ما يعني عدم قدرته على استكمال البطولة التي تختتم يوم الأحد المقبل". وخرج حجازي بين شوطي مباراة المغرب ولم يتمكن من استكمال اللقاء.

وبدأ المنتخب المصري سعيه نحو تحقيق لقبه الثامن في كأس الأمم وتعزيز رقمه القياسي بصورة ضعيفة، فخسر أمام نيجيريا في مباراته الافتتاحية وفاز بنتيجة 1-صفر على غينيا بيساو والسودان بعد عروض باهتة.

لكن مصر، التي حققت لقبها السابع والأخير في 2010، قدمت أداء قتاليا لتهزم ساحل العاج بركلات الترجيح في دور الستة عشر بعد التعادل بدون أهداف، واحتاجت إلى وقت إضافي مرة أخرى للفوز 2-1 على المغرب في دور الثمانية أمس الأحد بعد تأخرها بهدف مبكر من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة.