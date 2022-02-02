إصابة موسيماني مدرب الأهلي المصري بفيروس كورونا

أعلن النادي الأهلي المصري يوم الأربعاء أن مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني أصيب بفيروس كورونا وسيغيب عن قيادة المران الثاني للفريق بأبوظبي استعدادا لمواجهة مونتيري المكسيكي المقررة يوم السبت المقبل في بطولة كأس العالم للأندية .
وقال أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه يوم الأربعاء إن المسحة التي خضع لها الفريق في معسكره المغلق بأبوظبي أثبتت إيجابية عينة بيتسو موسيماني .
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وأضاف أن موسيماني أجرى مسحة طبية جديدة صباح يوم الأربعاء، وذلك للتأكد من نتيجة المسحة الأولى، موضحاً أنه يخضع حاليا للعزل في غرفته وحالته مستقرة للغاية دون وجود أعراض.
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