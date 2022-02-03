الأزمة المالية تؤجل عودة الدوري التونسي

قررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم يوم الخميس تأجيل استئناف منافسات الدوري بعد رفض الأندية العودة قبل حل المشاكل المالية.

وأعلنت لجنة المسابقات تأجيل عودة نشاط الدوري إلى موعد لاحق بعد أن كان من المقرر استئناف المسابقة يوم السبت.



وتوقف نشاط الدوري التونسي لمدة شهرين تقريبا بسبب مشاركة المنتخب في كأس العرب وكأس أمم إفريقيا.



وكانت أغلب أندية الدوري الممتاز رفضت استئناف البطولة بسبب معاناتها من مشاكل مالية.



وقال رؤساء الأندية في بيان: بعد التداول في الوضعية المالية الكارثية لأغلب الأندية وأمام تفاقم خطر عدم وفاء الأندية بالتزاماتها المالية مع عدم الاستجابة للمطالب التي سبق عرضها على سلطة الإشراف ووزارة الشؤون الاجتماعية، قررنا عدم استئناف نشاط البطولة إلى حين البت فيها".



ويقام الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بنظام المجموعتين ويتأهل ثلاثة أندية من كل واحدة لمرحلة المنافسة على اللقب بينما تخوض بقية الأندية الصراع للبقاء في دوري الأضواء.