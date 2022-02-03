الأهلي يجدد تحفظه على المشاركة في المونديال بغياب الدوليين

جدد الأهلي المصري تحفظه الشديد علي خوض مباريات كأس العالم للأندية التي ستنطلق يوم الخميس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي وتستمر حتي 12 فبراير الجاري دون تواجد لاعبيه الدوليين الذين يخوضون منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر بالكاميرون.

وذكر الموقع الرسمي للأهلي المصري يوم الخميس أن خالد مرتجى، أمين صندوق النادي ورئيس بعثة الفريق في الإمارات استقبل وفدًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية في مقر إقامة البعثة بأبوظبي وفي حضور سمير عدلي، المدير الإداري، وحنان الزيني، مدير اللوائح.



وأضاف: ناقش خالد مرتجى، مع وفد فيفا واللجنة المنظمة للبطولة كافة الأمور التنسيقية للبعثة والإجراءات التنظيمية لكأس العالم للأندية، وحرص خلال اجتماعه مع وفد فيفا، التأكيد على تحفظ النادي الأهلي لغياب التنسيق بين مواعيد بطولتي كأس العالم للأندية وكأس الأمم الإفريقية، وهو ما تسبب في عدم تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة.