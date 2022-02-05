كايزر: الهلال من الأفضل في الشرق الأوسط.. ونتسلح بالثقة

أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب نادي الجزيرة أن الثقة لا تنقصهم ليقفوا ندا لحامل لقب دوري أبطال آسيا الهلال السعودي عندما ينازله الفريق في ملعب محمد بن زايد بهدف انتزاع بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية 2021.

وكشف كايزر في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة "ستكون مباراة صعبة بالتأكيد لأن المنافس هو الهلال السعودي أحد أفضل الفرق في الشرق الأوسط وآسيا وحامل لقب دوري الأبطال في القارة، لكن الثقة لا تنقصنا في أنفسنا وفي قدرتنا على الوقوف ندا لهم والقتال أمامهم لخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية. سنواجههم بتركيز وانضباط وسنخوض اللقاء بأسلوبنا المعتاد القائم على الاستحواذ الإيجابي وصناعة أكبر عدد من فرص التسجيل ومحاولة الاستفادة من أحدها في الوصول لشباكهم، ولن نتوقف عن القيام بذلك خلال شوطي اللعب بالرغم من صعوبة المهمة".

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وأضاف مارسيل "لست في موقف يسمح لي بتفسير النتائج السلبية للهلال في مسابقة الدوري السعودي، لكنني لا أفكر في ذلك لأنني أواجه الفريق الذي فاز مؤخرا بلقب دوري الأبطال والذي عزز صفوفه خلال الانتقالات الشتوية بعدد من اللاعبين المميزين. شاهدت بعضا من التسجيلات لمبارياتهم الأخيرة مع اللاعبين بغرض التعرف عليهم عن قرب والاستعداد لهم بشكل أفضل، وأتمنى أن يسير كل شيء لصالحنا وأن نكون الطرف الفائز في نهاية اللقاء".

وأعرب المدرب الهولندي عن رضاه عن تحضيرات فريقه لمواجهة ربع النهائي، وقال "سعينا لتحقيق هدفين في مباراتنا الأولى في المونديال ضد بيراي التاهيتي، الأول كان منح اللاعبين الدوليين راحة مستحقة لأنهم كانوا قد عادوا لتوهم من رحلة مرهقة من إيران، والثاني هو منح بعض دقائق اللعب للعناصر التي كانت بحاجة إليها، وكان من الجيد أننا سجلنا في وقت مبكر لأن ذلك ساعدنا في إبقاء اللاعبين الدوليين في الدكة حتى النهاية، وساعدنا أيضا على الاستعداد بهذا الشكل الجيد لمباراة نصف النهائي ضد الهلال. الفوز الكبير على بيراي لم يمنحنا ثقة زائدة ولم يخفف من الضغوط التي نضعها على أنفسنا لتقديم مستوى أفضل والقتال في المباريات المقبلة".