الأهلي يعلن انضمام لاعبيه الدوليين قبل مواجهة بالميراس

كشف نادي الأهلي بطل إفريقيا يوم الاثنين أن لاعبيه الدوليين توجهوا للعاصمة الإماراتية أبوظبي للانضمام للفريق الذي يستعد لمواجهة بالميراس البرازيلي في قبل نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم.
وأضاف النادي عبر موقعه على الإنترنت "اللاعبون محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف ومحمد عبد المنعم توجهوا إلى أبوظبي عقب المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي اختتمت في ياوندي يوم الأحد".
وخسر المنتخب المصري 4-2 في ركلات الترجيح أمام السنغال بعد وقت َإضافي في نهائي البطولة القارية لأمس الأحد. ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس بطل أمريكا الجنوبية غدا الثلاثاء في قبل نهائي البطولة. وتأهل الأهلي لهذا الدور بعد فوزه 1-صفر على مونتيري المكسيكي بهدف محمد هاني.
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