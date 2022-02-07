نجم ليفربول ينتقد صلاح: لم يتعلم من درس رونالدو

انتقد جايمي كاراغر مدافع إنجلترا وليفربول السابق محمد صلاح نجم منتخب مصر لعدم ذهابه لتسديد ركلة ترجيحية في نهائي كأس إفريقيا التي توجت بها السنغال.

وكان محمد صلاح خامساً في ترتيب منفذي ركلات الترجيح أمام السنغال إلا أنه لم يتسن له تسديدها بعدما بدأت السنغال تسديد الركلات بحسب القرعة ليهدر المصريون ركلتين عن طريق محمد عبدالمنعم ومهند لاشين ويسجل ماني التسديدة الأخيرة حارما صلاح من دوره.

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وكشف كاراغر عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: لهذا السبب يجب ألا يكون أفضل مسدد ركلة ترجيح خامسا، حدث الشيء نفسه مع رونالدو ضد إسبانيا قبل أعوام.

وبعد خسارته نهائي كأس إفريقيا يوم الأحد، يكون المنتخب المصري خسر آخر نهائيين وصل إليهما في البطولة الكبرى بعد 2017، فيما حققت السنغال بطولتها الأولى من أصل 3 نهائيات، 2002 و2019.