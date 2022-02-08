المغربي زياش يعتزل اللعب الدولي

قال حكيم زياش مهاجم تشيلسي يوم الثلاثاء، إنه ليس لديه خطط للعودة للمنتخب المغربي لكرة القدم حتى في حال التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، مشيرا إلى أنه اعتزل اللعب دوليا للأبد بعد خلاف مع المدرب وحيد خليلوزيتش.

ودخل زياش حربا كلامية مع خليلوزيتش، الذي اتهمه بادعاء الإصابة لتجنب اللعب للمغرب في مباريات ودية في يونيو حزيران منتصف العام الماضي. وينفي اللاعب هذا الاتهام.

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وتسبب ذلك في غيابه عن تشكيلة المغرب في نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي اختتمت في الكاميرون يوم الأحد الماضي، إذ قال خليلوزيتش إنه لا ينوي اختيار المهاجم لخوض مباراتي الدور الحاسم والأخير المؤهل لكأس العالم أمام الكونغو الديمقراطية الشهر المقبل.

وقال زياش للصحافيين: لن أعود للمنتخب الوطني. هذا قراري النهائي. أنا أركز على ما أفعله مع النادي. إنه قرار اتخذه خليلوزيتش ويجب عليك احترامه. بالنسبة لي الأمر واضح ولن أعود للمنتخب الوطني.

ولعب زياش المولود في هولندا لمنتخب الشباب الهولندي، لكنه بدل انتماءه للمغرب في 2015. وخاض 40 مباراة دولية وسجل 17 هدفا.