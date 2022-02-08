موسيماني: ليس من السهل التضحية باللاعبين الدوليين

أكد الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، أن مواجهة بالميراس البرازيلي المقرر لها يوم الثلاثاء، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الإمارات، ستكون صعبة على الفريقين.

وقال موسيماني في مؤتمر صحافي يوم الاثنين إن مباراة بالميراس صعبة وإن الأهلي سبق وحقق الفوز على الفريق البرازيلي بضربات الترجيح في نسخة البطولة العام الماضي، وهو ما يشير إلى قوة الفريقين سواء في العام الماضي أو الحالي.

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وأضاف أن الأهلي وبالميراس بطلا قارتيهما للمرة الثانية على التوالي، وهو ما يدل على قوة وصعوبة المواجهة التي تجمعهما غدا.

وأوضح: "الأهلي الآن في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وعلينا أن نكون متواضعين وهذا شيء جيد لنا وللاعبين ولاسم النادي الأهلي، لقد استعددنا جيدا وجئنا إلى هنا بالرغم من كل الصعوبات والتحديات ولا ننظر لأي شيء سوى أننا الأهلي".

وتابع: "ليس من السهل أن نبدأ مباراة الغد بلاعبينا الدوليين، فلن أضحي بهم وبحالتهم البدنية التي لم تكن واضحة لنا حتى الآن، وعلينا أن نثق في العناصر الموجودة حاليا، ولكن أيضا اللاعبين الدوليين موجودون معنا ولا يمكن أن نغامر بأي منهم".

وشدد أنه عندما يتقابل مع اللاعبين الدوليين سوف يتعرف على حالتهم البدنية والفنية ويطمئن عليها، ثم يقيم بعد ذلك الموقف بصورة أوضح، خاصة أنهم قادمون من منافسه صعبة للغاية بكأس الأمم الإفريقية.

وأضاف أن فريق بالميراس لديه مزايا كثيرة فهو مكتمل الصفوف، ويبدأ مشوار البطولة من الدور قبل النهائي مباشرة ،وهذا ما يثير الدهشة بتميز بعض الفرق عن بطل إفريقيا ولكن علينا أن نلعب "وفقا لظروفنا".

وأوضح: "الأهلي ناد كبير جدا وجاء إلى الإمارات بطموحات كبيرة، وعلينا أن نكون متواضعين، وعن نفسي فإنني أحلم كثيرا بالاستمرار سنوات في هذا الكيان حتى أكون أسطورة عند الأهلي وجماهيره مثل مانويل جوزيه، الذي حقق أربع بطولات دوري أبطال إفريقيا في سبع سنوات، وأتمنى أن أقضي نفس السبع سنوات وهو أمر صعب جدا أسعى إليه، لأن النادي الأهلي كبير جدا وأجتهد دائما حتى أكون على هذا القدر من التواضع".

من جانبه، قال رامي ربيعة مدافع الفريق، إن فريقه سيخوض مباراة بالميراس بغرض الفوز، مشيرا إلى رغبة اللاعبين في تعويض أي تقصير قد بدر منهم رغم الفوز على مونتيري المكسيكي في المباراة السابقة.

وأضاف ربيعة: "مباراة بالميراس لها دوافع كبيرة بالنسبة للفريقين خاصة أن الأهلي سبق وحقق الفوز على نفس الفريق في نسخة البطولة العام الماضي، وهو ما يزيد من دوافع الفريق البرازيلي ويمثل ضغطا كبيرا علينا".

وأوضح: "موسيماني أعد الفريق بشكل جيد جدا لمباراة الغد، وجعل جميع اللاعبين يعرفون جيدا طريقة أداء المنافس البرازيلي وكل ما يخص لاعبيه، ونحن جاهزون للمباراة ولتحقيق ما نسعى إليه".

وتابع:" قبل مباراة مونتيري كنا نعلم أن الجمهور هو سلاحنا في هذه المواجهة الصعبة، فتواجده خلفنا يمنحنا قوة وثقة كبيرة، وبالفعل تشجيع الجمهور لنا جعلنا جميعا نجتهد بقوة حتى الثانية الأخيرة، وخرجنا أمام مونتيري فائزين، ونعلم أنه غدا سيدعمنا بقوة، ويمنحنا دوافع قوية للقتال أمام الفريق البرازيلي حتى الثانية الأخيرة".

وكان الأهلي قد تخطى عقبة مونتيري المكسيكي في الدور التمهيدي من البطولة بعدما تغلب عليه 1 / صفر في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السابعة في تاريخه، ويبقى الإنجاز الأبرز هو تحقيق المركز الثالث في نسختي 2006 و2020.