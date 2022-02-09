مونديال الأندية: مونتيري خامساً بثلاثية في الجزيرة

حصل مونتيري المكسيكي على المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك عقب فوزه على الجزيرة الإماراتي 3 - 1، يوم الأربعاء، في مباراة تحديد المركز الخامس.
كان مونتيري قد خسر في الدور التمهيدي أمام الأهلي المصري صفر - 1، فيما تعرض الجزيرة لهزيمة قاسية في الدور ذاته أمام الهلال السعودي 1 - 6.
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وتقدم مونتيري في الدقيقة الرابعة بهدف سجله زايد سلطان لاعب الجزيرة بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف روجيلو فونيس موري الهدف الثاني في الدقيقة 11.
وفي الدقيقة 25 سجل سيزار مونتيس الهدف الثالث لمونتيري، فيما سجل زايد سلطان هدف الجزيرة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
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