الأهلي المصري يتفوق على الهلال السعودي بـ "الخبرة والتاريخ"

تتجه الأنظار، مساء السبت، إلى أرضية استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، الذي يشهد قمة عربية تجمع الهلال السعودي بالأهلي المصري، في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن كأس العالم للأندية.

وتأهل تشيلسي الإنجليزي إلى نهائي مونديال الأندية بعد فوزه على الهلال بهدف دون مقابل، وسيقابل الفريق اللندني في النهائي بالميراس البرازيلي الذي هزم الأهلي المصري بنتيجة 2-0، بينما يلعب الهلال والأهلي على المركز الثالث والميدالية البروزنزية.

مادة اعلانية

ويطمح الفريق السعودي للظفر بالمركز الثالث لأول مرة في تاريخه، بعدما خسر الميدالية البرونزية في مشاركته الأولى بمونديال الأندية في نسخة 2019 بالعاصمة القطرية الدوحة، عندما تفوق عليه مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح.

أما الفريق القاهري يملك أفضلية التمرس والخبرة، حيث سبق وحصل على الميدالية البرونزية مرتين في كأس العالم للأندية، عامي 2006 و 2021 على حساب كلوب أميركا المكسيكي وبالميراس البرازيلي، علما بأنه يشارك في مونديال الأندية للمرة السابعة في تاريخه.

وستكون مواجهة السبت، الأولى بين الفريقين في مونديال الأندية، بعدما التقيا في منافسات عربية وودية ست مرات، تفوق الفريق الأحمر في مباراتين مقابل مواجهة للأزرق، وحضر التعادل في 3 مناسبات.

وانتهت المواجهة الأولى بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1 في تصفيات البطولة العربية في موسم 1988-1989، قبل أن يكسب الفريق المصري المباراة الثانية بهدف دون مقابل، والتي أقيمت في بطولة النخبة العربية 1995.

وكرر الأهلي المصري تفوقه على الهلال بعدها بعام بنتيجة 2-1 في بطولة العرب لأبطال الدوري.

وتمكن الهلال من تحقيق فوزه الأول والوحيد على الأهلي في 1998، في نهائي بطولة الصداقة الدولية بهدف دون رد، بينما انتهت مباراة الدور التمهيدي في البطولة العربية عام 2004 بالتعادل السلبي.

وآخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في 2013 وديا، انتهت بنتيجة التعادل 1-1.