الهلال السوداني يبدأ مشواره الإفريقي بالسقوط أمام صن داونز

استهل ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي مشواره بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بالفوز 1-صفر على ضيفه الهلال السوداني يوم الجمعة.



أحرز ثيمبا زواني هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السابعة مستغلا تمريرة خاطئة من والي الدين خضر ليحصد صن داونز، بطل 2016، أول ثلاث نقاط بالمجموعة الأولى.



وتضم المجموعة أيضا الأهلي المصري والمريخ السوداني لكن تأجلت المواجهة لمشاركة حامل اللقب في كأس العالم للأندية، إذ يواجه الهلال السعودي على المركز الثالث يوم السبت.



واعتقد الهلال السوداني أنه أدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.

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