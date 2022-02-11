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الوحدة الإماراتي يمدد عقد خربين إلى 2025

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عمر خربين
عمر خربين

الوحدة الإماراتي يمدد عقد خربين إلى 2025

أبوظبي - رويترز

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أعلن الوحدة يوم الخميس تمديد عقد مهاجمه السوري عمر خربين ولاعب الوسط طحنون الزعابي، وذلك بعد ساعات قليلة من الفوز 1-صفر على بني ياس واستعادة المركز الثاني في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم.

وقال الوحدة عبر حسابه على "تويتر": جددت شركة نادي الوحدة لكرة القدم عقد المهاجم الدولي السوري عمر خريبين (28 عاما) حتى عام 2025. يتمنى مجلس إدارة النادي التوفيق والنجاح للاعب في مشواره الدولي مع المنتخب السوري ومواصلة تألقه اللافت مع النادي.

وأعرب خربين، الذي انضم للوحدة في صفقة مجانية في يناير 2021، عن شكره وامتنانه لثقة قيادة النادي في إمكانياته وجدد عزمه على تلبية طموحات الجماهير.

وأضاف: سعيد بالعمل من أجل هذا الكيان، وأقدر ثقة قيادة النادي في قدراتي.

وفي المقابل جاء تمديد عقد الزعابي البالغ عمره 22 عاما حتى عام 2026.

ويحتل الوحدة المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 15 مباراة متأخرا بثلاث نقاط عن العين المتصدر الذي يلعب خارج أرضه مع الإمارات غدا الجمعة، ومتقدما بفارق نقطة واحدة عن الشارقة صاحب المركز الثالث.

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