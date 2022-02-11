قمة عربية بين الهلال والأهلي على برونزية مونديال الأندية

يواجه الأهلي بطل إفريقيا فريق الهلال السعودي بطل آسيا في قمة عربية، يوم السبت، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، وذلك على أرضية استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ولن تكون مباراة الهلال والأهلي هامشية بل مهمة للطرفين، الأول بحثًا عن المركز الثالث للمرة الأولى بعدما اكتفى بالرابع في 2019 بخسارته أمام مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح، والثاني لنيله للمرة الثالثة بعد عامي 2006 و2021.

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وقال سيد عبد الحفيظ إداري الأهلي لموقع النادي: صعوبة المواجهة تكمن في أنها بين فريقين عربيين كبيرين، وكل منهما يسعى إلى تحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم لتتويج مجهود موسم قاري شاق للغاية.

ووافقه الرأي مدافع الهلال محمد البريك بتأكيده لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن مباراة المركز الثالث ستكون صعبة، خصوصًا أننا سنلعب المباراة الثالثة في فترة زمنية قصيرة.

وتابع: كلاعب كرة قدم، عليك أن تتعلم من خوض هذه التجارب والمباريات الكبيرة. يجب علينا دائمًا أن نتعلم دروسًا من كل مباراة والاستفادة منها مع النادي والمنتخب.