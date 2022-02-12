ياسر إبراهيم يفوز بأفضل لاعبي مواجهة الأهلي والهلال

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم ياسر إبراهيم لاعب الأهلي المصري، كأفضل لاعب في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة.
وفاز الأهلي المصري على الهلال السعودي 4 - صفر يوم السبت ليحصد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.
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وتألق ياسر إبراهيم وسجل هدفين في اللقاء الذي حسمه الأهلي، وحصل على الميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي.
وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على مونتيري المكسيكي 1 - صفر، قبل أن يخسر أمام بالميراس البرازيلي في قبل النهائي صفر - 2 ، ثم توج بالميدالية البرونزية على حساب الهلال السعودي.
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