الأهلي المصري يستضيف مباريات المريخ في إفريقيا

وافق النادي الأهلي المصري على استضافة مباريات فريق المريخ السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وذكر الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي يوم الاثنين: لبى النادي الأهلي المصري طلب المريخ السوداني بالموافقة على استضافة جميع مباريات المريخ في دوري رابطة الأبطال الإفريقي على ملعبه بالسلام.
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على الجانب الآخر، أبدت إدارة المريخ تقديرها لموقف الأهلي وسرعة استجابته لطلب الفريق السوداني، مشيدا بحالة التعاون التي أبداها النادي المصري في ذلك الشأن.
يذكر أن الأهلي يتواجد في المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا، إلى جانب كل من الهلال السوداني ومواطنه المريخ وصن داونز الجنوب إفريقي.
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