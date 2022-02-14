.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الأهلي المصري يستضيف مباريات المريخ في إفريقيا

  • الخط
بدر بانون الأهلي المصري المريخ السوداني
من مباراة سابقة بين الفريقين

الأهلي المصري يستضيف مباريات المريخ في إفريقيا

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وافق النادي الأهلي المصري على استضافة مباريات فريق المريخ السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وذكر الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي يوم الاثنين: لبى النادي الأهلي المصري طلب المريخ السوداني بالموافقة على استضافة جميع مباريات المريخ في دوري رابطة الأبطال الإفريقي على ملعبه بالسلام.

على الجانب الآخر، أبدت إدارة المريخ تقديرها لموقف الأهلي وسرعة استجابته لطلب الفريق السوداني، مشيدا بحالة التعاون التي أبداها النادي المصري في ذلك الشأن.

يذكر أن الأهلي يتواجد في المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا، إلى جانب كل من الهلال السوداني ومواطنه المريخ وصن داونز الجنوب إفريقي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية داخل معسكر نسائي لتدريب الأوكرانيات على السلاح العربية داخل معسكر نسائي لتدريب الأوكرانيات على السلاح
اكتشف المزيد