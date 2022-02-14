الصفاقسي يطلق حملة تبرعات للخروج من أزمته المالية

أطلق نادي الصفاقسي التونسي حملة لجمع تبرعات مالية من المشجعين ومن رجال الأعمال تبدأ رسميا يوم الاثنين، ضمن مساعيه لتجاوز الضائقة المالية.

وتحمل الحملة شعار "رجعت الروح" لمنح دفعة للفريق بعد أزمة استمرت لأشهر وأدت إلى استقالة الرئيس السابق للنادي المنصف خماخم وأعضاء مجلس إدارته وتعيين هيئة تسييرية يقودها رجل الأعمال المنصف السلامي.

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ويسعى السلامي إلى إعادة ترتيب الأمور في النادي بعد اضرابات للاعبين بسبب تأخر مستحقات مالية واحتجاجات واعتصامات لعدد من المشجعين في المجمع الرياضي الخاص بالنادي.

وبدأ الفريق بالفعل بتلقي تحويلات مالية من رجال أعمال في العاصمة الاقتصادية صفاقس، وطرحت الإدارة تذاكر بأسعار مختلفة للجماهير لدعم خزينة النادي.

وكان الصفاقسي فاز الأحد بشق الأنفس في أولى مبارياته بدور المجموعات في كأس الكونفدرالية بتسجيله لضربة جزاء في الوقت بدل الضائع ضد زاناكو الزامبي على ملعب رادس بالعاصمة لتنتهي المباراة بفوز الصفاقسي 1 - صفر.



ويحتل النادي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى بالدوري التونسي برصيد 13 نقطة بينما يتصدر الترجي المجموعة برصيد 16 نقطة.