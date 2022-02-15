الزمالك يتلقى خسارته الثانية في الدوري المصري

تلقى الزمالك حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم الهزيمة الثانية هذا الموسم، عندما خسر 2-صفر أمام مضيفه سموحة يوم الثلاثاء.



ومنح البديل النيجيري صديق أوغولا التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 64 بتسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء استقرت مرمى محمد عواد حارس الزمالك، وضاعف المغربي عبد الكبير الوادي النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 78.



وتجمد رصيد الزمالك عند 19 نقطة من تسع مباريات في المركز الثاني، متساويا مع الأهلي المتصدر الذي خاض سبع مباريات بينما قفز سموحة للمركز الثالث برصيد 18 نقطة من تسع مباريات.

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