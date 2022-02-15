الزمالك يتلقى خسارته الثانية في الدوري المصري

تلقى الزمالك حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم الهزيمة الثانية هذا الموسم، عندما خسر 2-صفر أمام مضيفه سموحة يوم الثلاثاء.
ومنح البديل النيجيري صديق أوغولا التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 64 بتسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء استقرت مرمى محمد عواد حارس الزمالك، وضاعف المغربي عبد الكبير الوادي النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 78.
وتجمد رصيد الزمالك عند 19 نقطة من تسع مباريات في المركز الثاني، متساويا مع الأهلي المتصدر الذي خاض سبع مباريات بينما قفز سموحة للمركز الثالث برصيد 18 نقطة من تسع مباريات.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
الزمالك يسعى للانفراد بصدارة الدوري المصري في غياب الأهلييتطلع الزمالك حامل اللقب إلى تحقيق الفوز على مضيفه سموحة والانفراد بصدارة مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والاستفادة من غياب الأهلي عن الجولة ... رياضة
-
الزمالك يقلب تأخره إلى تعادل أمام بيترو أتلتيكو في دوري الأبطالقلب فريق الزمالك المصري تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي إلى تعادل 2-2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الأولى من ... رياضة
-
الزمالك بدون طارق حامد في بداية دوري الأبطالسيخوض الزمالك المصري مباراته الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم مطلع الأسبوع المقبل في مواجهة ضيفه بيترو أتليتيكو الأنغولي بدون ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية