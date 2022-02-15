مبخوت يصبح الهداف التاريخي للدوري الإماراتي

أحرز علي مبخوت هدفا من ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني في فوز الجزيرة 3-صفر على مضيفه الظفرة في مباراة مؤجلة، ليصبح الهداف التاريخي لدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم يوم الثلاثاء.



وسجل مبخوت (31 عاما) الهدف الثاني لفريقه و176 له في الدوري ليتجاوز رقم فهد خميس البالغ 175 هدفا والصامد منذ 25 عاما.



وسجل مبخوت هدفه الأول في المسابقة في ملعب الظفرة أيضا عام 2009، ليقود فريقه للفوز واحتلال المركز الخامس برصيد 26 نقطة من 14 مباراة.



وللجزيرة مباراة مؤجلة أمام اتحاد كلباء نظرا لانشغاله بخوض كأس العالم للأندية في وقت سابق الشهر الحالي.



ويحتل مبخوت بالفعل صدارة هدافي الجزيرة والمنتخب الإماراتي عبر التاريخ.



وتجمد رصيد الظفرة عند عشر نقاط من 15 مباراة في المركز 12، متقدما بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.



وتقدم الجزيرة بهدف عكسي بضربة رأس من ليوناردو مدافع الظفرة في الدقيقة 27 قبل نجاح مبخوت في مضاعفة النتيجة بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني. وأكمل البديل عمر تراوري ثلاثية الجزيرة بضربة رأس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

مادة اعلانية