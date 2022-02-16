الوحدة الإماراتي يمدد عقد أسطورته إسماعيل مطر

أعلن الوحدة المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم يوم الأربعاء تمديد عقد قائده المخضرم إسماعيل مطر دون تحديد مدة العقد الجديد.
وقال الوحدة عبر حسابه على "تويتر": الأسطورة (مطر) وحداوي للأبد.
وأضاف الوحدة في بيان: جددت شركة نادي الوحدة لكرة القدم عقد أسطورة كرة القدم الإماراتية إسماعيل مطر. يتمنى مجلس إدارة النادي التوفيق والنجاح للاعب في مشواره الدولي مع المنتخب الوطني والنادي.
وخاض مطر الذي سيكمل 39 عاما في أبريل المقبل مسيرته بالكامل مع الوحدة باستثناء فترة إعارة قصيرة للسد القطري عام 2009.
ويحتل الوحدة المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 15 مباراة متأخرا بفارق ست نقاط عن العين المتصدر.
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