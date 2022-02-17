الاتحاد المصري: طلبنا حماية الأهلي في السودان بمنع حضور الجمهور

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الخميس، الشكر إلى الاتحاد الإفريقي للعبة "كاف" على استجابته لطلب حماية بعثة النادي الأهلي في السودان، وإقامة مباراته أمام الهلال بدون جمهور.

وقال الاتحاد المصري في بيان صحافي نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: وجه الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر للاتحاد الإفريقي على استجابته لطلب الاتحاد المصري بحماية فريق النادي الأهلي عن طريق إقامة مباراته المقررة أمام الهلال السوداني ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا بدون جمهور.

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ويستضيف الهلال نظيره الأهلي المصري، مساء الجمعة، على ملعبه في أم درمان، وذلك ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق السودان قد أعلن، يوم الأربعاء، عن موافقه "كاف" على حضور 15 ألف مشجعا لمباراته أمام بطل إفريقيا، قبل أن يعلن في وقت متأخر من ذات اليوم عن رفض الاتحاد الإفريقي حضور الجمهور، وبالتالي إقامة المواجهة خلف أبواب مغلقة.

