الهلال السوداني: الاتحاد المصري يسيطر على قرارات "كاف"

وصف الطاهر يونس، نائب رئيس لجنة تسيير نادي الهلال السوداني، البيان الذي أصدره الاتحاد المصري للعبة بالسابقة الخطيرة، وشكك في نزاهة قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".



وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أصدر بيانا صحافيا نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: وجه الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر للاتحاد الإفريقي على استجابته لطلب الاتحاد المصري بحماية فريق النادي الأهلي عن طريق إقامة مباراته المقررة أمام الهلال السوداني ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا بدون جمهور.





ورد الطاهر يونس في تصريحات لـ "العربية. نت": تابعنا بيان الاتحاد المصري وتوجهه بالشكر إلى "كاف" لحرمان جماهير الهلال من حضور مباراة الفريق أمام الأهلي المصري، وهذا البيان سابقة خطيرة ويعزز ما ذهبنا إليه باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية "كاس" بشأن قرار حرمان جماهيرنا.

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وأضاف: أرسلنا خطاب احتجاج إلى الاتحاد السوداني لتحويله إلى "كاف" لحمايتنا، لكن الاتحاد الإفريقي لا يعير أي اهتمام للاتحاد السوداني والأندية السودانية، وهناك جهات معروفة تسيطر على قراراته، مثل الاتحاد المصري.

يشار إلى أن الهلال يستضيف نظيره الأهلي المصري، مساء الجمعة، على ملعبه في أم درمان، وذلك ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.