الهلال يلجأ إلى "كاس" بسبب مباراة الأهلي المصري

أعلن نادي الهلال السوداني، مساء الخميس، عن لجوء مجلس الإدارة إلى محكمة التحكيم الرياضية "كاس" لاستئناف قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بحرمان الجماهير من دخول مباراة الفريق أمام الأهلي المصري.

ويستضيف الهلال على ملعبه في أم درمان، مساء الجمعة، نظيره الأهلي المصري، في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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وكان الفريق السوداني قد أعلن، يوم الأربعاء، عن موافقة "كاف" على حضور 15 ألف مشجع لمباراته أمام بطل إفريقيا وطرح أسعار التذاكر، قبل أن يعلن في وقت متأخر من ذات اليوم عن رفض الاتحاد الإفريقي لحضور الجمهور، وبالتالي إقامة المواجهة خلف أبواب مغلقة.

يشار إلى أن الاتحاد المصري أصدر بيانا صحفيا، يوم الجمعة، نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: وجه الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر للاتحاد الإفريقي على استجابته لطلب الاتحاد المصري بحماية فريق النادي الأهلي عن طريق إقامة مباراته المقررة أمام الهلال السوداني ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا بدون جمهور.