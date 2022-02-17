مجموعة صعبة للسعودية والإمارات في كأس آسيا تحت 23 عاماً

أسفرت قرعة بطولة كأس آسيا 2022 للشباب تحت 23 عاماً التي تستضيفها أوزبكستان عن وقوع حامل اللقب منتخب كوريا الجنوبية بالمجموعة الثالثة بمواجهة ثلاثة منتخبات من منطقة آسيان وهي تايلاند وفيتنام وماليزيا.

وجرت يوم الخميس مراسم سحب القرعة في العاصمة الأوزبكية طشقند، حيث حل منتخب السعودية وصيف حامل اللقب بالمجموعة الرابعة القوية بمواجهة الإمارات واليابان وطاجيكستان.

مادة اعلانية

وضمت المجموعة الثانية ثلاثة منتخبات من منطقة غرب آسيا وهي الأردن والعراق والكويت، إلى جانب منتخب أستراليا.

وجاءت القرعة قوية لمنتخب أوزبكستان المضيف حيث يلعب في المجموعة الأولى بمواجهة إيران وقطر وتركمانستان.

وتشكل هذه البطولة محطة بارزة لنجوم المستقبل في قارة آسيا، وهي تقام للمرة الأولى في منطقة وسط آسيا، حيث تستضيف أوزبكستان 32 مباراة في مدينتي طشقند وقرشي، خلال الفترة من 1 إلى 19 يونيو القادم.

ويشارك في البطولة 16 منتخباً، تم تقسيمها على أربع مجموعات، حيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

وتشهد البطولة مشاركة أربعة منتخبات سبق لها التتويج باللقب من قبل، إلى جانب 9 منتخبات سبق لها بلوغ الدور قبل النهائي من قبل، في حين تشارك طاجيكستان وتركمانستان للمرة الأولى في النهائيات.