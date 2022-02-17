"المقبرة".. عقدة تطارد الأهلي المصري

لم يسبق للأهلي المصري بطل القارة الإفريقية الفوز على الهلال السوداني في ملعب الأخير وذلك قبل مواجهتهما المرتقبة يوم الجمعة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويشهد استاد الهلال الشهير بـ "مقبرة الخصوم" المواجهة الخامسة للفريق السوداني أمام الأهلي المصري، ولم يسبق لبطل إفريقيا 10 مرات الفوز على الهلال في السودان.

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وكانت الزيارة الأولى للفريق القاهرة إلى ملعب الهلال في 1987، في ذهاب نهائي لقب إفريقيا للأندية أبطال الدوري وانتهى بالتعادل السلبي، وحسم التعادل السلبي أيضا المواجهة الثانية للفريقين في أم درمان، وذلك ضمن دور الـ 32 لدوري الأبطال في 2004.





وتمكن الهلال السوداني من هزيمة الأهلي المصري بثلاثة أهداف دون مقابل، على ملعبه في أم درمان، وذلك في مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2007.

وشهدت المواجهة الرابعة والأخيرة في مجموعات أبطال إفريقيا 2020، تسجيل محمد مجدي قفشة أول هدف للأهلي المصري في ملعب الهلال، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1.





ويتطلع الأهلي المصري إلى تحقيق فوزه الأول أمام الهلال على أرضية ملعبه المتواجد بمدينة أم درمان في العاصمة السودانية الخرطوم، عندما يلتقيان ضمن الجولة الثانية في البطولة القارية.