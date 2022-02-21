الشناوي يعود لقائمة الأهلي أمام المقاصة

شهدت قائمة فريق الأهلي التي دخلت في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة مصر المقاصة يوم الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري المصري لكرة القدم عودة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بعد فترة غياب بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

وغاب الشناوي عن الأهلي في الفترة الماضية، بعد تعرضه للإصابة مع المنتخب المصري خلال بطولة كأس أمم أفريقيا التي اختتمت اوائل الشهر الجاري في الكاميرون.

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وذكر الموقع الرسمي للأهلي يوم الاثنين أن القائمة التي أعلنها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لمواجهة مصر المقاصة ضمت كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانغ وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق ومحمد أشرف.

ويفقد فريق الأهلي في تلك المباراة جهود عشرة لاعبين هم صلاح محسن ومحمود متولي وعمار حمدي وأكرم توفيق وبيرسي تاو وأيمن أشرف للإصابة ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول للإجهاد البدني من ضغط المباريات ، وأحمد نبيل كوكا والمغربي بدر بانون للمعاناة من مضاعفات فيروس كورونا.

وأوضح الأهلي أن التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق أكتفى بأداء جلسات تدريب بدنية، فيما قام محمد عبد المنعم مدافع الفريق بأداء جلسة علاج طبيعي في الجيم، بعد تعرضه لكدمة في الرأس خلال مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الماضي.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الاثنين ، إن المدافع أيمن أشرف تغيب عن مران اليوم بعد أن اشتكى من آلام في الركبة ويؤدي برنامجًا تدريبيًّا منفردًا، وفقًا لما حدده الجهاز الطبي للاعب، وسوف يغيب عن التدريبات الجماعية للفريق لحين تعافيه وانتهاء برنامجه التأهيلي.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة بعد خوضه سبع مباريات، بفارق نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الأول والذي خاض ثماني مباريات.