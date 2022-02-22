مصر تسمح بحضور 60 ألف مشجع أمام السنغال

أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية الحصول على الموافقات المطلوبة لحضور 60 ألف مشجع لمباراة المنتخب الوطني الحاسمة ضد السنغال في تصفيات كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل.

وتستضيف مصر مباراة ذهاب الدور الحاسم في استاد القاهرة أمام السنغال بطلة إفريقيا في 25 مارس، ثم تخوض مباراة الإياب بعدها بأربعة أيام، ويتأهل الفائز مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر في نوفمبر وديسمبر.

مادة اعلانية

وقالت وزارة الشباب والرياضة بموقعها على الإنترنت يوم الثلاثاء: من المقرر أن تعقد خلال الأيام المقبلة عدة اجتماعات للإعلان عن موعد طرح التذاكر وأسعارها للجماهير من خلال الاتحاد المصري لكرة القدم حيث تمت الموافقة على حضور 60 ألف مشجع للمباراة.

وجاء إعلان الوزارة حضور المشجعين بعد اجتماع لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع ممثلي الأمن والجهات المسؤولة عن المباراة.

وقدمت مصر مستويات جيدة في كأس الأمم الإفريقية وبلغت النهائي قبل أن تخسر بركلات الترجيح أمام السنغال في السادس من فبراير.

وتقام أغلب المباريات المحلية في مصر منذ سنوات دون حضور مشجعين أو بوجود عدد محدود.