الأهلي المصري يتلقى دفعة قبل مواجهة صن داونز

تلقى الأهلي المصري حامل اللقب دفعة كبيرة بعودة أكثر من لاعب مصاب قبل مواجهة صن داونز في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم يوم السبت المقبل.
وأعلن الأهلي بموقعه على الإنترنت عودة الثنائي علي معلول ومحمد عبد المنعم إلى المران الجماعي بعد الغياب عن مباراة انتهت بالفوز 4-صفر على مصر للمقاصة في الدوري الممتاز يوم الثلاثاء.
وكان الظهير الأيسر التونسي معلول يعاني من إجهاد عضلي في الساق، بينما أصيب عبد المنعم مدافع منتخب مصر بكدمة في الرأس.
واستهل الأهلي مشوار الدفاع عن اللقب الإفريقي بالتعادل دون أهداف في ضيافة الهلال السوداني، وسيلعب مع صن داونز في الجولة الثالثة، بعدما تأجلت الجولة الأولى ضد المريخ السوداني، بسبب اشتراك الفريق في كأس العالم للأندية.
وأعلن الأهلي أيضا أن المدافع أيمن أشرف يخضع لجلسات علاج طبيعي للتعافي من إصابة في الركبة، بينما عاد المدافع محمود متولي إلى المران عقب رحلة علاجية في قطر في الأسابيع الماضية.
وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي: بطولة دوري الأبطال لها دوافع مختلفة هذا الموسم حيث يسعى الفريق إلى إحراز اللقب للموسم الثالث على التوالي.
ويتصدر الأهلي الدوري المصري برصيد 22 نقطة من ثماني مباريات، وبفارق نقطتين عن بيراميدز الذي خاض العدد ذاته.
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