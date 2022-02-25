موسيماني: مواجهة صن داونز صعبة

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، أن مباراة فريقه أمام صن داونز الجنوب إفريقي، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، ستكون صعبة.

وقال موسيماني في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، إن فريقه استعد جيدًا لمواجهة بطل جنوب إفريقيا.

وأضاف: مباراة السبت على غرار لقاء الهلال السوداني ستكون صعبة فنيًّا داخل الملعب ولكن في ظروف أفضل من حيث درجات الحرارة وأرضية الملعب، والمؤكد أنها ستكون أفضل مما واجهناه في السودان، شاهدت مباراة صن داونز أمام المريخ السوداني وهم يمتلكون تحركات سريعة وذكية وأداء مختلفًا ويجب أن نكون جاهزين لهذه الطريقة.

وأوضح: فلسفة لعب صن داونز لم تتغير حتى الآن، هم لا يزالون يحافظون على النمط الذي بدأته معهم من 8 سنوات ولكن هناك أشياء ونقاط تطورت في أدائهم وأصبحوا أفضل.

وتابع: أنا غير متخصص للعمل مع اللاعبين نفسيًّا قبل المباريات الكبرى، ولكن بالتأكيد أنا واثق أنه حينما تكون لاعبًا في الأهلي لا تبحث عن دوافع للاستعداد لصن داونز أو أي فريق، لأن لاعبي الأهلي طوال الوقت مطالبون باللعب في كل المباريات والبطولات الكبيرة بنفس الأداء والخبرات وبشخصية البطل.

وقال: سعيد بعودة الشناوي وبيرسي تاو قبل مباراة صن داونز يوم السبت، خصوصًا أن الفريق كان يعاني من غياب ما لا يقل عن سبعة لاعبين مؤثرين خلال الفترة الماضية.

ويتصدر صن داونز ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط بعد فوزه في مباراة وتعادله في أخرى، فيما غاب الأهلي عن الجولة الأولى من المسابقة بسبب مشاركته في مونديال الأندية في الإمارات، ثم خاض مباراة أمام الهلال السوداني انتهت بالتعادل السلبي.