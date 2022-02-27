صن داونز يهزم الأهلي على ملعبه بهدف مورينا

فاز فريق صن داونز الجنوب أفريقي على مضيفه الأهلي المصري 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
ويدين صن داونز بالفضل في هذا الفوز للاعبه ثابيلو مورينا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86.
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ورفع صن دوانز رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الأهلي، الذي لديه مباراة مؤجلة مع المريخ السوداني، عند نقطة واحدة في المركز الثالث.
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