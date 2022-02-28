الزمالك ينفصل عن مدربه الفرنسي كارتيرون بالتراضي

أعلن الزمالك حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين رحيل مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون بعد فترته الثانية عقب فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.
وقال الزمالك في مقطع فيديو في موقعه على الإنترنت يظهر فيه رئيس النادي مرتضى منصور وإلى جواره كارتيرون إنه انفصل عن المدرب الفرنسي البالغ عمره 51 عاما بالتراضي مع منحه راتب شهرين.
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وعاد كارتيرون لقيادة الزمالك لفترة ثانية في مارس 2021 بعدما رحل بشكل مفاجئ في سبتمبر 2020 ليتولى تدريب التعاون السعودي.
وقاد كارتيرون، الذي مدد عقده مع الزمالك في سبتمبر الماضي لمدة ثلاث سنوات، الفريق إلى لقب كأس السوبر الإفريقية والمحلية في 2020 بالإضافة إلى قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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