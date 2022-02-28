رفع الحظر عن ملاعب العراق

أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم والمتحدث الرسمي باسمه أحمد الموسوي في اتصال مع وكالة "فرانس برس" أن الاتحاد الدولي رفع الحظر عن إقامة المباريات في البلاد.

وقال الموسوي "تسلمنا إشعارا رسميا من الاتحاد الدولي يؤكد فيه رفع الحظر عن كل الملاعب العراقية"، مضيفا "بإمكاننا مستقبلا أن نستضيف المباريات سواء في العاصمة على استاد المدينة الدولي أو على ملاعب البصرة والنجف الدولية".

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وتواجه الملاعب العراقية في الفترة الماضية حظرا فرضه الاتحاد الدولي لكرة القدم معتمدا على تقييمات أمنية لم تسمح على إقامة المباريات خلال الفترة الماضية.

وبعد تلقيه الاشعار أعلن الاتحاد العراقي يوم الأحد اقامة مباراته مع الإمارات ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 في بغداد.

ونقل الاتحاد العراقي عن رئيس الاتحاد عدنان درجال في بيان اعلامي ان "الاتحاد الدولي وافق رسميا على اقامة مباراة المنتخبين العراقي والاماراتي في بغداد وعلى ملعب المدينة الدولي في العاصمة".

واضاف درجال "هذه الموافقة جاءت بعد جهود بذلت من الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة وكذلك بفعل التحركات الايجابية، والعراق بأتم الجاهزية لاحتضان الاشقاء الاماراتيين في العاصمة".

واشار رئيس الاتحاد العراقي الى ان "التواصل مع الاتحاد الدولي كان مدعوما من الاتحاد الاسيوي".

ويلتقي المنتخب العراقي نظيره الاماراتي في الرابع والعشرين من مارس المقبل ضمن منافسات تصفيات المجموعة الاولى المؤهلة الى نهائيات كاس العالم 2022.

ويعول المنتخب العراقي كثيرا على اقامة المباراة على ارضه وبين جمهوره على امل الظفر بفوز يبقيه في سباق الملحق الاسيوي المؤدي الى مونديال 2022 قبل ان يلتقي نظيره السوري بعد مواجهة الامارات باربعة ايام.