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الإمارات تستضيف مواجهة الصين والسعودية

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سامي النجعي الصين السعودية
لقاء سابق بين السعودية والصين

الإمارات تستضيف مواجهة الصين والسعودية

كوالالمبور - د ب أ

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الثلاثاء، أن الإمارات ستستضيف كموقع محايد، مباراتي الصين أمام السعودية وسوريا أمام العراق في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وتقام مواجهة الصين مع السعودية في المجموعة الثانية على ملعب استاد الشارقة يوم 24 مارس الجاري، بينما تلتقي سوريا مع العراق في المجموعة الأولى في 29 من الشهر نفسه على ملعب استاد راشد في دبي.

ويتصدر المنتخب السعودي مجموعته برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام المنتخب الياباني صاحب المركز الثاني، وفي المركز الثالث يأتي منتخب أستراليا برصيد 15 نقطة بعد تعادله 1-1 في مباراة الجولة الثامنة أمام منتخب عمان صاحب المركز الرابع برصيد ثماني نقاط.

ويحتل منتخب الصين المركز الخامس برصيد خمس نقاط، بينما يتذيل منتخب فيتنام الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

وكانت المجموعة الأولى قد شهدت تأهل منتخبي إيران وكوريا الجنوبية للمونديال، حيث تتصدر إيران برصيد 19 نقطة وتليها كوريا الجنوبية (17 نقطة) والإمارات (تسع نقاط) ولبنان (خمس نقاط) والعراق (أربع نقاط) وسوريا (نقطان).

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