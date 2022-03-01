قبل مواجهتي الجزائر الحاسمتين.. الكاميرون يعين سونغ مدرباً

عُيّن ريغوبرت سونغ مدرباً جديداً لمنتخب الكاميرون لكرة القدم، خلفاً للبرتغالي توني كونسيساو، بحسب ما أعلن وزير الرياضية في بيان يوم الاثنين.

وقال الوزير نرسيس مويل كومبي في البيان انه "تم تعيين ريغوبرت سونغ مدربا مدربا لمنتخب الكاميرون للرجال خلفا لأنتونيو كونسيساو بتعليمات من السيد رئيس الجمهورية".

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وأعلن الاتحاد الكاميروني للعبة "نهاية عقد" المدرب البرتغالي بعد اكتفاء فريقه بالحلول في المركز الثالث في نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها الكاميرون مؤخراً.

واضاف "كان يتعين على الاتحاد الكاميروني اتخاذ الاجراءات المناسبة من اجل السماح لمنتخب الأسود غير المروضة ان يكون في افضل الاحوال الممكنة لمواجهة الاستحقاقات الرياضية الهامة في المستقبل" بدءا بالملحق المؤهل الى مونديال 2022 ضد الجزائر أواخر الشهر المقبل.

وقال رئيس الاتحاد الكاميروني النجم السابق صامويل ايتو "الاستحقاقات القادمة لمنتخب الوطني تتطلب اتجاهات جديدة ونفحة جديدة".

وكان المنتخب الكاميروني خسر نصف نهائي كأس الأمم الافريقية الاخيرة بركلات الترجيح امام مصر قبل ان يكتفي بالمركز الثالث.

وكان سونغ المدافع الدولي السابق قائداً لمنتخب بلاده لفترة طويلة وقاده إلى إحراز كأس الأمم الإفريقية مرتين عامي 2000 و2002 علماً بانه شارك في النهائيات القارية 8 مرات (رقم قياسي بالتساوي مع احمد حسن)، وخاض 137 مباراة دولية في صفوفه بين عامي 1993 و2010 بينها كؤوس العالم في اربع نسخ (1994 و1998 و2002 و2010).

ودافع سونغ كلاعب عن الوان اندية اوروبية عدة ابرزها ليفربول الإنجليزي وغلطة سراي التركي.