الأهلي يستعيد صدارة الدوري المصري

أحرز الأهلي ثلاثة أهداف في أول 13 دقيقة ليتغلب على مضيفه فاركو 4-1 ويستعيد صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء.



ورفع الأهلي رصيده إلى 25 نقطة من تسع مباريات متقدما بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر السابق بينما يملك فاركو 15 نقطة من 11 مباراة في المركز السابع.



وافتتح محمد شريف أهداف الأهلي بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة من أحمد عبد القادر ليستدير بجسده ويسدد في مرمى الحارس محمد صبحى من مدى قريب بعد خمس دقائق من البداية.



وبعدها بدقيقتين أضاف محمد مجدي "قفشة" الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة طويلة كسرت مصيدة التسلل ليطلق تسديدة قوية في سقف المرمى.



وجعل قفشة النتيجة 3-صفر للأهلي في الدقيقة 13 بعد تمريرة من شريف ليسدد في المرمى من مدى قريب، لكن أحمد الصغيري قلص الفارق لأصحاب الأرض عندما تابع تسديدة النيجيري كينغسلي سوكاري القوية التي ارتدت من يد محمد الشناوي حارس الأهلي ليضع الكرة في الشباك.



وسجل البديل حسين الشحات الهدف الرابع للأهلي قبل النهاية بثلاثة دقائق بتسديدة بدلت اتجاهها وسكنت شباك صبحي. وألغى الحكم محمد معروف هدفا لشريف في الدقيقة 40 بداعي التسلل.







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