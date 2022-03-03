الزمالك يخطف فوزاً قاتلاً من فيوتشر

خطف الزمالك فوزا غاليا على ضيفه فيوتشر 3-2، يوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري المصري لكرة القدم.
وقلب الزمالك تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث بعد خوضه عشر مباريات، بفارق نقطتين خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي خاض تسع مباريات، وبفارق ثلاث نقاط خلف الأهلي المتصدر والذي خاض تسع مباريات أيضا.
على الجانب الأخر، تجمد رصيد فيوتشر عند 15 نقطة في المركز السادس.
وتقدم فيوتشر في الدقيقة الثالثة عن طريق أحمد عاطف، قبل أن يضيف زميله أحمد رفعت الهدف الثاني في الدقيقة 13.
وفي الدقيقة 17 سجل أحمد سيد زيزو الهدف الأول للزمالك من ضربة جزاء، قبل أن يدرك التعادل بالطريقة ذاتها في الدقيقة 49.
وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل محمد عبد الغني هدف الفوز للزمالك.
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