رسمياً.. بغداد تحتضن مباراة العراق والإمارات

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن العراق سوف يستضيف المباراة المقبلة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، أمام الإمارات ضمن المجموعة الأولى، والتي تقام يوم 24 مارس الجاري على ستاد المدينة الدولي في بغداد.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي، أن القرار الذي تم اعتماده من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاء ليعلن عن خوض المنتخب العراقي للمباراة الأولى على أرضه ضمن الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر.

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وكان منتخب العراق سجل العودة لخوض المباريات الدولية في بغداد بعد غياب استمر أكثر من ثماني سنوات، عندما تغلب على أوغندا 1- صفر في مباراة ودية أقيمت على ستاد المدينة الدولي في يناير الماضي، وكانت هذه المباراة الأولى في العاصمة منذ لقاء العراق مع ليبيريا عام 2013.

وحقق العراق الفوز على هونغ كونغ 2- صفر في شهر أكتوبر 2019، ضمن الدور الثاني في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، وأقيمت المباراة على ستاد مدينة البصرة الرياضية، وكانت تلك المباراة الأولى ضمن تصفيات كأس العالم في العراق منذ عام 2011.

ويمتلك منتخب العراق خمس نقاط من ثماني مباريات، حيث يحتل المركز الخامس في المجموعة الأولى، وسيخوض المباراة الأخيرة أمام سوريا يوم 29 مارس على ستاد راشد في دبي، فيما يحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث في المجموعة برصيد تسع نقاط، في المجموعة التي تضم كل من إيران وكوريا الجنوبية ولبنان وسوريا.