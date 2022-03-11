الهلال يثأر من المريخ ويسقطه في "المقبرة"

تغلب الهلال السوداني على غريمه التقليدي المريخ 1- صفر، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب الهلال "الجوهرة الزرقاء" الشهير بـ "مقبرة الخصوم".
ونجح الهلال في الثأر لخسارته 1-2، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، متفوقا على المريخ بفارق الأهداف في المركز الرابع، ومبتعدا بفارق الأهداف فقط خلف الأهلي المصري صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر صن داونز الجنوب إفريقي ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط.
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وسجل ياسر مزمل هدف المباراة الوحيد للهلال في الدقيقة 84.
وشهدت المباراة طرد عماد علي لاعب المريخ في الدقيقة 52 بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.
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