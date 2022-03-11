موسيماني: نجحت فيما فشل فيه غوارديولا

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، أن ناديه لديه دوافع كبيرة قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر لها يوم السبت في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وقال موسيماني في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، إن الفريق لديه دوافع كبيرة ويعيش حالة تركيز عالية في مواجهة صن داونز بهدف تحقيق نتيجة إيجابية في رحلته للفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة علي التوالي.

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وأضاف أنه يعرف الجهاز الفني لفريق صن داونز ويحترمه بشدة، وهذا جزء من طبيعة كرة القدم والتنافس المستمر، مشيرا إلى أنه يدخل المباراة بحثا عن الفوز للأهلي وليس لإثبات قدراته كمدير فني.

وشدد أن الأهلي لعب مباراة كبيرة في لقاء الذهاب بالقاهرة، رغم خسارته بهدف نظيف، وحصل على العديد من الفرص للتسجيل، لكنه لم يوفق، بينما استغل صن داونز الفرصة وسجل هدف اللقاء.

وأضاف أنه يتمنى أن تستضيف بلاده نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا وأن يتوج مع الأهلي باللقب في بلاده التي أكد أنها تملك إمكانات مميزة، وسبق لها استضافة كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية، وأن ليونيل ميسي سبق له اللعب على ملعب سوكر سيتي الذي يستضيف مباراة الأهلي وصن داونز.

وأوضح : بناء فريق قوي يحتاج إلى فترة لا تقل عن عامين، ومع الفرق الكبيرة لا يمكن شراء الوقت، ولكن يمكن اختصاره من خلال الانتصارات. أرسين فينغر احتاج لفترة ليصنع الإنجازات مع أرسنال، وكذلك أليكس فيرغسون مع مانشستر يونايتد، والآن بيب غوارديولا مر عدة سنوات ولم يحقق دوري أبطال أوروبا. لذلك يجب الصبر على المدربين.

وتابع: لكي تنجح قاريا يجب الفوز محليا، وشعار الأهلي مدجج بالنجوم التي تعكس هذه الثقافة. حتى مانويل جوزيه احتاج لعدة سنوات للنجاح ولاعبو الأهلي بدأوا في تفهم فلسفتي وسويا نحقق النجاحات. بعد مرور عامين يتشبع اللاعبون بفكر الجهاز الفني، ويصبح الفريق أشبه بطائرة تعمل بدون طيار.

من جانبه أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، على صعوبة مواجهة صن داونز.

وقال الشناوي إن فريقه سيدخل المباراة بهدف واحد فقط وهو تحقيق الفوز، لتعويض الخسارة في القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد أربع نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على كل من الهلال والمريخ في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، فيما يتصدر صن داونز المجموعة برصيد سبع نقاط.