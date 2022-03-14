رمضان صبحي خارج حسابات كيروش أمام السنغال

أعلن نادي بيراميدز المصري غياب رمضان صبحي جناح الفريق لمدة أسبوعين، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الصفاقسي التونسي بدور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية)، وبالتالي غيابه عن مواجهتي المنتخب المصري أمام السنغال في الجولة الفاصلة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وذكر بيراميدز في بيان رسمي يوم الاثنين أن رمضان صبحي خضع لأشعة وفحوصات طبية بعد عودته من تونس برفقة بعثة بيراميدز من أجل الاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها في مباراة الصفاقسي التونسي بملعب رادس وخرج على إثرها من الشوط الأول.

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وأضاف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، أن أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها رمضان صبحي أثبتت إصابته بتجمع دموي بالعظام حول الركبة اليمنى، ما كان سببا في خروجه من المباراة.

وأوضح أن الإصابة التي يعاني منها رمضان صبحي تحتاج إلى علاج وتأهيل لمدة أسبوعين حتى يتعافى منها ويعود مجددا بصورة طبيعية، موضحا أن اللاعب سيبدأ من اليوم برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وانتهت مباراة بيراميدز مع مضيفه الصفاقسي بالتعادل 1 - 1 يوم الأحد ليرفع بيراميدز رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن ملاحقه أهلي طرابلس الليبي، فيما يحتل الصفاقسي التونسي المركز الثالث برصيد أربع نقاط ويتذيل زاناكو الزامبي الترتيب بدون رصيد من النقاط.