الانضباط توقف إسماعيل مطر وتعاقب الوحدة والعين

أوقفت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إسماعيل مطر، قائد نادي الوحدة، مباراتين، كما عاقبت ناديي الوحدة والعين بلعب 4 مباريات على ملعبهما بدون جمهور، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري.

وقال الاتحاد الإماراتي في بيان صحافي: نظرت اللجنة في تقرير مراقب المباراة التي جمعت بين فريقي الوحدة والعين في الأسبوع الـ 19 لمسابقة الدوري، وقررت توجيه عقوبة الإنذار للاعبي نادي العين سفيان رحيمي وخالد عيسى وناصر الشكيلي وغرمت كل لاعب منهم مبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف درهم لعدم تحليهم بالروح الرياضية .

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وأضاف البيان: عاقبت لجنة الانضباط لاعب نادي الوحدة إسماعيل مطر بالإيقاف مباراتين وتغريمه 200 ألف درهم لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس بدون كرة، وإيقاف لاعب الوحدة خميس إسماعيل مباراتين وتغريمه 90 ألف درهم لمحاولته الاعتداء على لاعب الفريق المنافس.

وقررت اللجنة معاقبة لاعب نادي العين أريك جورجينس بالإيقاف ثلاث مباريات وتغريمه 150 ألف درهم لاعتدائه على أحد العناصر المساعدة في الملعب (فرد أمن)، ومنعت اللجنة مدرب اللياقة لنادي العين خيسوس أوتاولا من مرافقة فريق لأربعة مباريات وتغريمه خمسة وسبعون ألف درهم لاشتراكه مع اللاعب السابق ذكره واعتدائه على جماهير نادي الوحدة، ومحاولة الاعتداء على الجهاز الفني للنادي ذاته.

وعاقبت الانضباط أيضاً ناديي الوحدة والعين بلعب أربع مباريات على ملعبهما بدون جمهور في مسابقة الدوري، بسبب قيام بعض من جماهيرهما بتبادل القاء عبوات السوائل ورميها في أرضية الملعب، والخروج عن الروح الرياضية والنزول لأرض الملعب والتلفظ بألفاظ غير لائقة.