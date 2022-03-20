كيروش يعلن قائمته لمواجهة السنغال.. وقلق على صلاح

أعلن مدرب منتخب مصر لكرة القدم البرتغالي كارلوس كيروش السبت، قائمة "الفراعنة" استعداداً لخوض مواجهتي السنغال، ضمن الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، وسط حالة من القلق حيال تجدد إصابة نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وتستقبل مصر السنغال في 25 مارس الجاري بالقاهرة، قبل أن تحلّ عليها في داكار بعد أربعة أيام، ليتأهل الفائز بمجموع المباراتين إلى كأس العالم.

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وكانت مصر، المشاركة 3 مرات في تاريخها بكأس العالم (1934 و1990 و2018)، قد خسرت أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية بركلات الترجيح 2-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتسود حالة من القلق لدى الجهاز الفني للمنتخب المصري، عقب إعلان الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول تجدد إصابة صلاح، بعدما شارك في الشوط الثاني أمام أرسنال في مباراة مؤجلة من الدوري الإنكليزي.

وينتظر الجهاز الطبي للمنتخب وصول صلاح يوم الاثنين للاطلاع على التقرير الطبي لبحث إمكانية لحاقه بمباراة الذهاب أمام السنغال.

وأعلن كيروش تشكلته وعلى رأسها محمد مجدي "أفشة" وياسر إبراهيم لاعبا الأهلي، وعمر جابر لاعب بيراميدز، بالإضافة لزميله نبيل عماد دونغا.

واستبعد البرتغالي محمد شريف مهاجم الأهلي وهداف الدوري الموسم الماضي، ومهند لاشين لاعب طلائع الجيش ومروان داوود مدافع انبي، ومحمود جاد حارس إنبي، الذين كانوا ضمن قائمة المنتخب في كأس أمم إفريقيا.

واستبعد كيروش الرباعي المحترف في الخارج، مصطفى فتحي (التعاون السعودي)، وأحمد حسن كوكا (كونيا سبور التركي)، وأحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي)، وكريم حافظ (مالاتيا سبور التركي).

وجاءت التشكيلة المؤلفة من 23 لاعباً على الشكل التالي في حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي وفي الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، أحمد أبو الفتوح وفي الوسط حمدي فتحي، نبيل عماد دونغا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، محمد مجدي أفشة وفي الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، محمود حسن تريزيغيه>